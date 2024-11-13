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  • «Питтсбург» обменял Эллера в «Вашингтон» на 2 выбора на драфте. Датчанин вернулся в команду, с которой выиграл Кубок Стэнли
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«Питтсбург» обменял Эллера в «Вашингтон» на 2 выбора на драфте. Датчанин вернулся в команду, с которой выиграл Кубок Стэнли

«Питтсбург» обменял форварда Ларса Эллера в «Вашингтон» на 2 драфт-пика.

35-летний датчанин вернулся в «Кэпиталс». Он выступал за клуб с 2016 по 2023 год и выиграл в его составе Кубок Стэнли в 2018 году. 

«Пингвинс» получили в сделке 2 драфт-пика. Это выбор в 5-м раунде в 2025 году (изначально принадлежавший «Чикаго») и выбор в 3-м раунде в 2027 году. 

В 17 играх в текущем регулярном чемпионате НХЛ Эллер набрал 7 (4+3) очков при полезности «минус 4» и 56% на точке вбрасывания. 

Всего в регулярках лиги у него 1053 матча и 409 (182+227) очков. В плей-офф – 103 игры и 49 (15+34) баллов. 

Контракт центрфорварда с кэпхитом 2,45 миллиона долларов действует до конца текущего сезона. 

Дубас сообщил клубам НХЛ о готовности обменять любого игрока «Питтсбурга», кроме Кросби (DK Pittsburgh Sports)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
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