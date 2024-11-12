Десятков о 2:0 с «Северсталью»: «У «Витязя» сработало большинство. Вратарь выручил в моментах, где соперник создавал опасность»

Павел Десятков прокомментировал победу в матче против «Северстали» (2:0).

«Сложная игра с хорошим соперником. Обилие голевых моментов с обеих сторон, качественная игра вратарей.

У нас сработало большинство. Наш вратарь выручил в моментах, где соперник создавал опасность воротам», – сказал главный тренер «Витязя» Павел Десятков.