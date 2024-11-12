Козырев о 0:2 от «Витязя»: «Моменты, которые мы создали, не удалось реализовать. Это стало ключевым моментом матча»

Андрей Козырев высказался после матча против «Витязя» (0:2).

«В отличие от прошлого матча в Минске, где отсутствовала целостность и нас хватило на 15 минут, сегодня целостность у нас присутствовала.

Увы, реализация сегодня была на низком уровне. Те моменты, которые мы создали, нам не удалось реализовать, это и стало ключевым моментом сегодняшнего матча», – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .