Козырев о 0:2 от «Витязя»: «Моменты, которые мы создали, не удалось реализовать. Это стало ключевым моментом матча»
Андрей Козырев высказался после матча против «Витязя» (0:2).
«В отличие от прошлого матча в Минске, где отсутствовала целостность и нас хватило на 15 минут, сегодня целостность у нас присутствовала.
Увы, реализация сегодня была на низком уровне. Те моменты, которые мы создали, нам не удалось реализовать, это и стало ключевым моментом сегодняшнего матча», – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости