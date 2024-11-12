Салливан о «Питтсбурге» после 1:7 от «Далласа»: «Я не расстроен, а полон решимости двигать команду вперед. Мы можем играть намного лучше, чем сегодня. Мое послание – надо выбираться из ямы»

Майк Салливан высказался о разгромном поражении «Питтсбурга» от «Далласа» (1:7).

«Пингвинс» впервые в своей истории пропустили 6 шайб в первом периоде домашнего матча.

«Я не собираюсь говорить, что я расстроен, потому что это не так. Я полон решимости двигать команду вперед. Я знаю, что мы можем играть намного лучше, чем сегодня.

Сегодня «Даллас » забил пару случайных голов в начале первого периода. В оставшееся время в этом отрезке мы не играли правильно. Мы небрежно обращались с шайбой и облегчили им жизнь.

Мое послание такое – надо выбираться из ямы. Мы должны дать себе шанс победить. Мы должны разобраться в себе. Я считаю, что в этом сезоне мы показали, что можем быть конкурентоспособной командой. И нам нужно продолжать делать это – еще и еще.

Мы должны быть более последовательными с точки зрения нашей игры. Это сводится ко множеству деталей, усердию и дисциплине», – сказал главный тренер «Питтсбурга».