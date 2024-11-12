Салливан о «Питтсбурге» после 1:7 от «Далласа»: «Я не расстроен, а полон решимости двигать команду вперед. Мы можем играть намного лучше, чем сегодня. Мое послание – надо выбираться из ямы»
«Пингвинс» впервые в своей истории пропустили 6 шайб в первом периоде домашнего матча.
«Я не собираюсь говорить, что я расстроен, потому что это не так. Я полон решимости двигать команду вперед. Я знаю, что мы можем играть намного лучше, чем сегодня.
Сегодня «Даллас» забил пару случайных голов в начале первого периода. В оставшееся время в этом отрезке мы не играли правильно. Мы небрежно обращались с шайбой и облегчили им жизнь.
Мое послание такое – надо выбираться из ямы. Мы должны дать себе шанс победить. Мы должны разобраться в себе. Я считаю, что в этом сезоне мы показали, что можем быть конкурентоспособной командой. И нам нужно продолжать делать это – еще и еще.
Мы должны быть более последовательными с точки зрения нашей игры. Это сводится ко множеству деталей, усердию и дисциплине», – сказал главный тренер «Питтсбурга».
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