Кросби о 0:6 после 1-го периода с «Далласом»: «Нельзя сдаваться, нужно играть до конца. Хочется снова выйти на площадку и действовать лучше»
Сидни Кросби прокомментировал разгромное поражение от «Далласа».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» уступил «Старс» со счетом 1:7. После первого периода «Пингвинс» проигрывали 0:6.
«Нужно играть до конца. Нельзя сдаваться, мы сами поставили себя в такую ситуацию. Нужно продолжать бороться и посмотреть, что из этого выйдет.
Кроме того, вы не можете изменить тот период. Он случился. Мы должны найти способ пережить его.
Хочется снова выйти на площадку и играть лучше. Проигрывать всегда не очень приятно, но этот матч хочется поскорее забыть», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Салливан о «Питтсбурге» после 1:7 от «Далласа»: «Я не расстроен, а полон решимости двигать команду вперед. Мы можем играть намного лучше, чем сегодня. Мое послание – надо выбираться из ямы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости