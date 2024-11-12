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  • Кросби о 0:6 после 1-го периода с «Далласом»: «Нельзя сдаваться, нужно играть до конца. Хочется снова выйти на площадку и действовать лучше»
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Кросби о 0:6 после 1-го периода с «Далласом»: «Нельзя сдаваться, нужно играть до конца. Хочется снова выйти на площадку и действовать лучше»

Сидни Кросби прокомментировал разгромное поражение от «Далласа».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» уступил «Старс» со счетом 1:7. После первого периода «Пингвинс» проигрывали 0:6.

«Нужно играть до конца. Нельзя сдаваться, мы сами поставили себя в такую ситуацию. Нужно продолжать бороться и посмотреть, что из этого выйдет.

Кроме того, вы не можете изменить тот период. Он случился. Мы должны найти способ пережить его.

Хочется снова выйти на площадку и играть лучше. Проигрывать всегда не очень приятно, но этот матч хочется поскорее забыть», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Салливан о «Питтсбурге» после 1:7 от «Далласа»: «Я не расстроен, а полон решимости двигать команду вперед. Мы можем играть намного лучше, чем сегодня. Мое послание – надо выбираться из ямы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoПиттсбург
logoДаллас
logoСидни Кросби
logoНХЛ
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