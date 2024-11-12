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  • Козлов о 3:1 с «Ладой»: «После 1:1 было понятно, что матч будет до гола. Старались атаковать, но и не нарваться на контратаку. Было непросто сдерживать их натиск. Самонов держал нас в игре»
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Козлов о 3:1 с «Ладой»: «После 1:1 было понятно, что матч будет до гола. Старались атаковать, но и не нарваться на контратаку. Было непросто сдерживать их натиск. Самонов держал нас в игре»

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Ладой» (3:1).

– Непростой первый период, совершали ошибки, в результате чего соперник перехватил инициативу. Во втором периоде игра поменялась, мы стали играть более агрессивно, контролировали шайбу, лезли на ворота, отсюда и гол Цулыгина.

После 1:1 было понятно, что матч будет до гола. Старались атаковать, но и не нарваться на контратаку. Было непросто сдерживать их натиск. В нужный момент Александр Самонов держал нас в игре.

Звено Шарова забило победный гол, все четко сыграли, тем более перед своими болельщиками выиграть третий матч.

– Не первый раз, когда команда скомкано начинает матч. Почему так получается?

– В соперниках хорошие команды с габаритными игроками. Мы старались по одному выйти из-под их давления, но потом внесли корректировки, за счет чего удавалось играть больше в их зоне.

– Удивило, что вы разбили спецбригаду большинство. Почему решили так сделать?

– Я не ждал, что сегодня будет фееричное большинство, но идея была в том, чтобы сделать две спецбригады, которые могли бы по-разному играть. Поэтому сделали такие сочетания.

– Самонов провел несколько сложных матчей подряд. Не было желания дать сыграть Вязовому?

– Нет, такого желания не было. Александр хорошо выглядел. Было непросто сдерживать их натиск, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
logoСалават Юлаев
logoЛада
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoАлександр Самонов
logoАлександр Шаров
logoЯрослав Цулыгин
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