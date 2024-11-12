Данил Бородин про 1-е очко в КХЛ: «Благодарен родителям, что помогли мне. Я здесь только благодаря им. Люблю их»
Данил Бородин высказался о том, что набрал первое очко в КХЛ.
Нападающий «Лады» сделал передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:3).
– Семь матчей позади, первое очко в КХЛ. Поделись эмоциями. Какие первые ощущения были?
– Эмоции только положительные. Рад, что набрал первое очко.
Очень благодарен родителям, что помогли мне. Я здесь только благодаря им.
Люблю родителей своих. Спасибо большое вам за то, что я здесь, – сказал 19-летний нападающий «Лады» Данил Бородин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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