Данил Бородин про 1-е очко в КХЛ: «Благодарен родителям, что помогли мне. Я здесь только благодаря им. Люблю их»

Данил Бородин высказался о том, что набрал первое очко в КХЛ.

Нападающий «Лады» сделал передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:3).

– Семь матчей позади, первое очко в КХЛ. Поделись эмоциями. Какие первые ощущения были?

– Эмоции только положительные. Рад, что набрал первое очко.

Очень благодарен родителям, что помогли мне. Я здесь только благодаря им.

Люблю родителей своих. Спасибо большое вам за то, что я здесь, – сказал 19-летний нападающий «Лады» Данил Бородин .