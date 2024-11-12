Марчмент с 1+4, Сузуки с 2+2 и Мичков с 1+1 и победным буллитом – звезды дня в НХЛ
Мэйсон Марчмент, Ник Сузуки и Матвей Мичков – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Филадельфии» Матвей Мичков с 2 (1+1) очками и победным буллитом в матче с «Сан-Хосе» (4:3 Б).
Вторая звезда – капитан «Монреаля» Ник Сузуки с 4 (2+2) очками в матче с «Баффало» (7:5).
Первая звезда – форвард «Далласа» Мэйсон Марчмент с 5 (1+4) очками в матче с «Питтсбургом» (7:1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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