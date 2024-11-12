Замула впервые в сезоне НХЛ завершил матч с положительной полезностью. У него передача и «+2» за 13:03 с «Сан-Хосе»
Егор Замула впервые в сезоне завершил матч с положительной полезностью.
Защитник «Филадельфии» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 Б).
На счету 24-летнего россиянина стало 3 (0+3) очка в 12 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10».
Сегодня Замула (13:03, 0:46 – в большинстве, «+2») также сделал 1 перехват и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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