Мичков сыграет с «Сан-Хосе». Форвард «Филадельфии» пропустил 2 матча подряд по решению тренера

Матвей Мичков вернется в состав «Флайерс» и сыграет с «Сан-Хосе».

Российский форвард пропустил два матча подряд по решению тренера Джона Тортореллы .

Сообщается, что Мичков вернется в состав «Филадельфии» и сыграет с «Сан-Хосе ». Матч состоится 12 ноября в 03:00 по московскому времени.

В 13 матчах в дебютном сезоне в НХЛ нападающий набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 8».

Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая Логану Станковену из «Далласа» (12 очков в 13 играх, 2+10).