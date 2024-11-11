Мичков сыграет с «Сан-Хосе». Форвард «Филадельфии» пропустил 2 матча подряд по решению тренера
Матвей Мичков вернется в состав «Флайерс» и сыграет с «Сан-Хосе».
Российский форвард пропустил два матча подряд по решению тренера Джона Тортореллы.
Сообщается, что Мичков вернется в состав «Филадельфии» и сыграет с «Сан-Хосе». Матч состоится 12 ноября в 03:00 по московскому времени.
В 13 матчах в дебютном сезоне в НХЛ нападающий набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 8».
Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая Логану Станковену из «Далласа» (12 очков в 13 играх, 2+10).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Филадельфии»
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