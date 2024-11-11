  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов и Толчинский – в составе СКА на матч с «Авангардом». У омичей не сыграет Спунер
Фото
3

Кузнецов и Толчинский – в составе СКА на матч с «Авангардом». У омичей не сыграет Спунер

Евгений Кузнецов и Сергей Толчинский вошли в состав СКА на матч с «Авангардом».

Оба форварда не участвовали в предыдущей игре армейцев против «Сочи». Толчинский также пропустил матч с «Куньлунем» (1:2) из-за ротации.

У «Авангарда» в состав не попал Райан Спунер. Отмечается, что на раскатке получил повреждение Сергей Бойков. Вместо него сыграет Павел Леука.

Встреча пройдет сегодня в Омске. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
logoАвангард
logoСКА
фото
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoРайан Спунер
logoСергей Толчинский
logoСергей Бойков
logoПавел Леука
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Артюхин об удалениях Кузнецова: «Уважение судей к игроку тоже должно быть. Он никого не посылает на три буквы, а пытается общаться, как принято в НХЛ. Желаю Евгению большого терпения»
7сегодня, 10:56
«Во время смен Деанджело можно спокойно забивать. Никишин – эталон универсального защитника в КХЛ». Ульев из «Локо» об игроках СКА
10вчера, 21:53
У многих клубов КХЛ «сугубо негативная» реакция на проект драфта. С рабочей группой лиги его обсудят во вторник («Матч ТВ»)
44вчера, 19:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Авангард» хочет расстаться со Спунером. Форварда подписали 20 сентября (Алексей Шевченко)
56 секунд назад
КХЛ. СКА в гостях играет с «Авангардом», «Торпедо» встретится с «Сочи», «Амур» уступил «Трактору»
6913 минут назадLive
Быков о Вее во «Фрибуре»: «У Линдена тяжело болен ребенок. Сейчас он с семьей в Канаде – его не ждут в ближайшее время. Игрок не обманывал «Авангард», прикрываясь ребенком»
215 минут назад
НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Далласом», «Филадельфия» против «Сан-Хосе», «Каролина» встретится с «Вегасом»
230 минут назад
Где играет «Авангард»? А «Барыс»? Простой (да?) тест про хоккей
144 минуты назадСпецпроект
Вей подписал контракт с «Фрибуром» из Швейцарии. Форвард ушел из «Авангарда» по семейным обстоятельствам 10 дней назад
13сегодня, 11:57
Рябкин о Кубке Будущего: «Топ-соревнования, очень высокий уровень хоккея. Искренне благодарю ФХР за возможность играть на международной арене»
6сегодня, 11:42
Владимир Плющев: «Желание КХЛ сделать всех равными – глупость или наивность. Потолки не работают, уровень хоккея становится ниже. Драфт – еще один удар, имитация бурной деятельности»
35сегодня, 11:11
Артюхин об удалениях Кузнецова: «Уважение судей к игроку тоже должно быть. Он никого не посылает на три буквы, а пытается общаться, как принято в НХЛ. Желаю Евгению большого терпения»
7сегодня, 10:56
Капризов – главный претендент на «Харт Трофи» в этом сезоне по версии The Athletic. Кучеров – 2-й, Маккиннон – 3-й, Панарин – 6-й
21сегодня, 10:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Автомобилист» одержал 6-ю победу подряд, обыграв «Адмирал» по буллитам
сегодня, 12:44
Казахстан выиграл домашний чемпионат Азии по хоккею. Команда Болякина уступила Южной Корее, но победила Японию и Китай
4сегодня, 12:25
Фетисов об Овечкине: «Побьет рекорд Гретцки в этом чемпионате, верю и надеюсь. Он молодец, сезон оцениваю хорошо»
1сегодня, 12:11
«Амур» проиграл 12-й матч подряд – 3:4 с «Трактором». У челябинцев вторая победа за 5 игр
6сегодня, 11:28
«Куньлунь» в игре со «Спартаком» побил клубный рекорд посещаемости в Мытищах – 5937 зрителей. Лучший результат в Китае – 8300 человек в 2016-м
2сегодня, 10:43
Марченко забил 50 голов в «Коламбусе» за 151 игру – 2-й результат в истории клуба. Лучший у Нэша – 133 матча
3сегодня, 10:03
Вайсфельд о будущих членах Зала славы из России, кроме Овечкина и Малкина: «Могильный давно должен быть там. Из играющих сейчас – Панарин, Кучеров, Бобровский, Василевский, Шестеркин»
3сегодня, 09:49
Майоров о рекорде Гретцки: «По Овечкину сказать нечего. Мне это неинтересно, как и сама НХЛ»
28сегодня, 08:58
Капризов о прошлом сезоне: «Каждый год выходишь в плей-офф, а тут бац – ничего не происходит. Сидишь на диване и смотришь телевизор – это невесело»
сегодня, 08:47
Гребенкин набрал 9 очков в 10 матчах за фарм-клуб «Торонто». У форварда 1+1 против «Шарлотт»
6сегодня, 07:50