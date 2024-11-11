Кузнецов и Толчинский – в составе СКА на матч с «Авангардом». У омичей не сыграет Спунер
Евгений Кузнецов и Сергей Толчинский вошли в состав СКА на матч с «Авангардом».
Оба форварда не участвовали в предыдущей игре армейцев против «Сочи». Толчинский также пропустил матч с «Куньлунем» (1:2) из-за ротации.
У «Авангарда» в состав не попал Райан Спунер. Отмечается, что на раскатке получил повреждение Сергей Бойков. Вместо него сыграет Павел Леука.
Встреча пройдет сегодня в Омске. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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