Кузнецов сегодня сыграет с «Авангардом». Форвард СКА пропустил прошлый матч из-за болезни (Артур Хайруллин)

Евгений Кузнецов сегодня сыграет против «Авангарда».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, 32-летний форвард СКА выйдет на лед в предстоящем матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Предыдущую игру против «Сочи» (2:5) Кузнецов пропустил из-за болезни. На счету нападающего 18 (7+11) очков в 20 матчах за армейцев в нынешнем сезоне.

Встреча с «Авангардом » пройдет в Омске и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ротенберг о Кузнецове: «Сильно прихватило живот, он очень хотел играть. Ну вы поняли, откуда он звонил – всю ночь был в этом месте, не спал. Думаю, сможет выйти в следующем матче»