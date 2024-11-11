Кузнецов сегодня сыграет с «Авангардом». Форвард СКА пропустил прошлый матч из-за болезни (Артур Хайруллин)
Евгений Кузнецов сегодня сыграет против «Авангарда».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, 32-летний форвард СКА выйдет на лед в предстоящем матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Предыдущую игру против «Сочи» (2:5) Кузнецов пропустил из-за болезни. На счету нападающего 18 (7+11) очков в 20 матчах за армейцев в нынешнем сезоне.
Встреча с «Авангардом» пройдет в Омске и начнется в 16:30 по московскому времени.
Ротенберг о Кузнецове: «Сильно прихватило живот, он очень хотел играть. Ну вы поняли, откуда он звонил – всю ночь был в этом месте, не спал. Думаю, сможет выйти в следующем матче»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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