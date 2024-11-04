Кучеров обошел Маккиннона по очкам в регулярках НХЛ в 2024 году – 103 против 102. В топ-5 также Макдэвид, Панарин и Капризов
Никита Кучеров обошел Нэтана Маккиннона по очкам в регулярках НХЛ в 2024 году.
Форвард «Тампы» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:7).
В текущем сезоне у россиянина стало 20 (10+10) очков в 12 играх.
В календарном 2024 году в рамках регулярок – 103 (28+75) балла в 56 играх.
В топ-5 лучших бомбардиров года на данный момент также входят Нэтан Маккиннон («Колорадо», 102 в 57, 38+64), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 94 в 54, 22+72), Артемий Панарин («Рейнджерс», 88 в 58, 35+53) и Кирилл Капризов («Миннесота», 83 в 52, 40+43).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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