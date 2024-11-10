«Представлять Россию и ее великий хоккей – огромная честь». 16-летний форвард Федоров об игре на Кубке Будущего

16-летний Виктор Федоров рад, что выступил на Кубке Будущего.

«Моя цель на сезон – постараться выиграть Кубок Харламова и как можно скорее попасть в первую команду «Торпедо ». А предоставленный шанс сыграть на Кубке Будущего – большое подспорье для того, чтобы расти как игроку.

Получил уникальный опыт того, как выглядит хоккей на самом серьезном уровне. Прочувствовал, что такое международные соревнования, насколько непросто добиваться результатов на уровне сборных.

Лично для меня вызов на Кубок Будущего стал возможностью, о которой можно было только мечтать. Мало того, что я самый младший в юниорской сборной, так еще и смог поиграть в официальных матчах против тех, кто на несколько лет старше. Это придает мотивации, позволяет многое понять: где твои слабые места, над чем предстоит побольше работать.

В команде прекрасные условия для тренировок и выступлений на турнире. Всем обеспечивают, ни в чем не нуждаемся. Да еще и дают возможность надеть свитер с гербом.

Это огромная честь – представлять Россию и ее великий хоккей, представлять страну на международном турнире. Особенно когда на трибунах столько своих болельщиков, которые очень помогали нам играть и стремиться к победам», – отметил 16-летний форвард юниорской сборной России.

Россия выиграла Кубок Будущего второй раз за год. Беларусь стала 2-й, Россия U18 – 3-й, Казахстан – 4-м