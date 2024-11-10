Кубок Будущего (U20). Россия обыграла Беларусь в решающем матче, Россия U18 одолела Казахстан и заняла 3-е место

В Санкт-Петербурге завершился Кубок Будущего среди молодежных сборных.

В матче за победу на турнире Россия разгромила Беларусь (6:1). Россия U18 победила Казахстан (3:2) и заняла третье место.

Кубок Будущего

3-й тур

Россия U18 – Казахстан U20 – 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

0:1 – 13 Корчагин (Шипилин)

0:2 – 17 Симонов (Жусупбеков), ГБ

1:2 – 20 Меликов (Потапов, Федоров)

2:2 – 53 Меликов (Прохоров, Рябкин), ГБ

3:2 – 56 Прохоров (Рябкин, Лиъматов), ГБ

Россия U20 – Беларусь U20 – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

1:0 – 4 Бардин (Свищев)

2:0 – 10 Сураев (Недопекин)

3:0 – 26 Юсупов (Майстренко)

3:1 – 27 Лахнов (Ходорович, Белкин)

4:1 – 35 Пьянов (Максимов, Майстренко), ГБ

5:1 – 42 Овчинников

6:1 – 57 Сураев (Рябов, Недопекин), ГБ

Положение команд: Россия U20 – 6 очков (3 матча), Беларусь U20 – 4 (3), Россия U18 – 2 (3), Казахстан U20 – 0 (3).