Кубок Будущего (U20). Россия обыграла Беларусь в решающем матче, Россия U18 одолела Казахстан и заняла 3-е место
В Санкт-Петербурге завершился Кубок Будущего среди молодежных сборных.
В матче за победу на турнире Россия разгромила Беларусь (6:1). Россия U18 победила Казахстан (3:2) и заняла третье место.
3-й тур
Россия U18 – Казахстан U20 – 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
0:1 – 13 Корчагин (Шипилин)
0:2 – 17 Симонов (Жусупбеков), ГБ
1:2 – 20 Меликов (Потапов, Федоров)
2:2 – 53 Меликов (Прохоров, Рябкин), ГБ
3:2 – 56 Прохоров (Рябкин, Лиъматов), ГБ
Россия U20 – Беларусь U20 – 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
1:0 – 4 Бардин (Свищев)
2:0 – 10 Сураев (Недопекин)
3:0 – 26 Юсупов (Майстренко)
3:1 – 27 Лахнов (Ходорович, Белкин)
4:1 – 35 Пьянов (Максимов, Майстренко), ГБ
5:1 – 42 Овчинников
6:1 – 57 Сураев (Рябов, Недопекин), ГБ
Положение команд: Россия U20 – 6 очков (3 матча), Беларусь U20 – 4 (3), Россия U18 – 2 (3), Казахстан U20 – 0 (3).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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