Россия выиграла Кубок Будущего второй раз за год. Беларусь стала 2-й, Россия U18 – 3-й, Казахстан – 4-м
Россия U20 во второй раз подряд выиграла Кубок Будущего.
Сегодня команда Николая Воеводина крупно обыграла Беларусь U20 – 6:1. Она стала победительницей турнира, выиграв все матчи.
Белорусская молодежная команда финишировала второй с 4 очками, Россия U18 стала третьей с 2 баллами, Казахстан не набрал ни одного.
Россия U20 в этом году уже выигрывала Кубок Будущего – это произошло в апреле в Новосибирске.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости