Россия выиграла Кубок Будущего второй раз за год. Беларусь стала 2-й, Россия U18 – 3-й, Казахстан – 4-м

Россия U20 во второй раз подряд выиграла Кубок Будущего.

Сегодня команда Николая Воеводина крупно обыграла Беларусь U20 – 6:1. Она стала победительницей турнира, выиграв все матчи.

Белорусская молодежная команда финишировала второй с 4 очками, Россия U18 стала третьей с 2 баллами, Казахстан не набрал ни одного.

Россия U20 в этом году уже выигрывала Кубок Будущего – это произошло в апреле в Новосибирске.