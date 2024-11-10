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Россия выиграла Кубок Будущего второй раз за год. Беларусь стала 2-й, Россия U18 – 3-й, Казахстан – 4-м

Россия U20 во второй раз подряд выиграла Кубок Будущего.

Сегодня команда Николая Воеводина крупно обыграла Беларусь U20 – 6:1. Она стала победительницей турнира, выиграв все матчи.

Белорусская молодежная команда финишировала второй с 4 очками, Россия U18 стала третьей с 2 баллами, Казахстан не набрал ни одного.

Россия U20 в этом году уже выигрывала Кубок Будущего – это произошло в апреле в Новосибирске.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoсборная России U18
Николай Воеводин
logoмолодежная сборная Беларуси
logoмолодежная сборная Казахстана
Кубок Будущего
logoSports – Казахстан
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