Защитник «Локо» Ульев: «Радулову как-то неточно отдал передачу, он мне высказал. После тренировки извинился и сказал, что это все эмоции. Играть с таким хоккеистом – большая честь»

Марк Ульев рад возможности играть вместе с Александром Радуловым.

– Расскажите про смену имиджа, почему решили постричься?

– Девушка предложила мне попробовать другую прическу. Я постригся, и мне понравилось. Первое время было непривычно с новой прической. Было ощущение, что шлем стал великоват.

На предсезонку я пришел уже с короткой стрижкой, и молодые пацаны в «Локомотиве » шутили на этот счет, спрашивали: «Куда делся Ягр?»

Саня Радулов узнал о моей прошлой прическе и сказал: «Точно, у Ягра была такая же!» Только у него волосы завивались, а у меня были прямыми.

– Вы ощущаете возрастной барьер с Радуловым?

– Нет. В «Локомотиве» опытные хоккеисты общаются с молодыми так же, как со старшими.

Когда подписали Александра Радулова , я удивился. Играть и тренироваться с таким хоккеистом – это большая честь. На первой же тренировке нас поставили в одно звено, мне очень понравилось.

Я ему как-то неточно отдал передачу, он мне высказал по этому поводу. Потом после тренировки извинился и сказал, что это все эмоции. Я его понимаю, потому что в молодежке тоже мог «вставить» партнеру, если он отдаст неточную передачу или будет играть расслабленно, – отметил защитник «Локомотива».