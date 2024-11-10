Защитник «Локо» Ульев: «Радулову как-то неточно отдал передачу, он мне высказал. После тренировки извинился и сказал, что это все эмоции. Играть с таким хоккеистом – большая честь»
– Расскажите про смену имиджа, почему решили постричься?
– Девушка предложила мне попробовать другую прическу. Я постригся, и мне понравилось. Первое время было непривычно с новой прической. Было ощущение, что шлем стал великоват.
На предсезонку я пришел уже с короткой стрижкой, и молодые пацаны в «Локомотиве» шутили на этот счет, спрашивали: «Куда делся Ягр?»
Саня Радулов узнал о моей прошлой прическе и сказал: «Точно, у Ягра была такая же!» Только у него волосы завивались, а у меня были прямыми.
– Вы ощущаете возрастной барьер с Радуловым?
– Нет. В «Локомотиве» опытные хоккеисты общаются с молодыми так же, как со старшими.
Когда подписали Александра Радулова, я удивился. Играть и тренироваться с таким хоккеистом – это большая честь. На первой же тренировке нас поставили в одно звено, мне очень понравилось.
Я ему как-то неточно отдал передачу, он мне высказал по этому поводу. Потом после тренировки извинился и сказал, что это все эмоции. Я его понимаю, потому что в молодежке тоже мог «вставить» партнеру, если он отдаст неточную передачу или будет играть расслабленно, – отметил защитник «Локомотива».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий