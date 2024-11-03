Дубль Радулова помог «Локомотиву» обыграть «Трактор» и упрочить лидерство в КХЛ. Ярославцы одержали 8-ю победу подряд
«Локомотив» обыграл «Трактор» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча лидеров сезона проходила в Челябинске и завершилась победой гостей со счетом 5:3. Две шайбы, включая победную, на счету Александра Радулова.
«Трактор» потерпел второе поражение в трехматчевой домашней серии. В активе челябинцев 34 балла в 23 матчах и первая позиция в Восточной конференции.
Для ярославцев этот успех стал восьмым подряд в регулярном чемпионате. «Локомотив» набрал 42 очка за 24 игры и упрочил лидерство в сводной таблице лиги.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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