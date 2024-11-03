Дубль Радулова помог «Локомотиву» обыграть «Трактор» и упрочить лидерство в КХЛ. Ярославцы одержали 8-ю победу подряд

«Локомотив» обыграл «Трактор» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча лидеров сезона проходила в Челябинске и завершилась победой гостей со счетом 5:3. Две шайбы, включая победную, на счету Александра Радулова .

«Трактор » потерпел второе поражение в трехматчевой домашней серии. В активе челябинцев 34 балла в 23 матчах и первая позиция в Восточной конференции.

Для ярославцев этот успех стал восьмым подряд в регулярном чемпионате. «Локомотив» набрал 42 очка за 24 игры и упрочил лидерство в сводной таблице лиги.