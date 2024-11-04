Гернат о Радулове: «Он знает, как побеждать. Именно такой лидер был необходим «Локомотиву». Мы следуем за ним и становимся лучше каждый день»

Мартин Гернат высказался об игре с форвардом Александром Радуловым.

– По сравнению с прошлым сезоном «Локомотив» смог усилиться?

– Конечно, появились еще опытные игроки. Хорошо, что у нас есть такие ребята, как Радулов и Фроуз, они помогают в каждом матче. Я рад, что они часть нашей команды.

– Радулов передает свою энергию всей команде?

– Когда лидер твоей команды в каждом матче выкладывается на сто процентов, он передает послание всем другим игрокам следовать его примеру. И нам только остается это делать.

Он знает, как побеждать, как создавать топ-команду, и поэтому подталкивает каждого игрока к тому, чтобы он становился лучше. Именно такой лидер нам был необходим. Мы следуем за ним и становимся лучше каждый день, – сказал защитник «Локомотива » Мартин Гернат .