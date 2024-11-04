Гернат о Радулове: «Он знает, как побеждать. Именно такой лидер был необходим «Локомотиву». Мы следуем за ним и становимся лучше каждый день»
Мартин Гернат высказался об игре с форвардом Александром Радуловым.
– По сравнению с прошлым сезоном «Локомотив» смог усилиться?
– Конечно, появились еще опытные игроки. Хорошо, что у нас есть такие ребята, как Радулов и Фроуз, они помогают в каждом матче. Я рад, что они часть нашей команды.
– Радулов передает свою энергию всей команде?
– Когда лидер твоей команды в каждом матче выкладывается на сто процентов, он передает послание всем другим игрокам следовать его примеру. И нам только остается это делать.
Он знает, как побеждать, как создавать топ-команду, и поэтому подталкивает каждого игрока к тому, чтобы он становился лучше. Именно такой лидер нам был необходим. Мы следуем за ним и становимся лучше каждый день, – сказал защитник «Локомотива» Мартин Гернат.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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