Агент Овечкина о словах Строума про «Вашингтон», работающий на рекорд капитана: «Саша заслужил большое уважение партнеров длительной карьерой. Ему благодарны и помогают»

Агент Александра Овечкина благодарен Дилану Строуму за поддержку его клиента.

Ранее канадец заявил , что капитан заряжает весь «Вашингтон», а вся команда работает на его рекорд по голам в НХЛ.

«Такие слова воспринимаются с уважением и благодарностью. Команда делает свое дело, и Саша его делает. Все вместе! Для этого она и есть – одна команда, где друг другу помогают. Это правильно.

Саша заслужил большое уважение партнеров своей длительной карьерой. Команда ему благодарна и помогает», – сказал Глеб Чистяков.

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