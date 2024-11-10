Агент Овечкина о словах Строума про «Вашингтон», работающий на рекорд капитана: «Саша заслужил большое уважение партнеров длительной карьерой. Ему благодарны и помогают»
Агент Александра Овечкина благодарен Дилану Строуму за поддержку его клиента.
Ранее канадец заявил, что капитан заряжает весь «Вашингтон», а вся команда работает на его рекорд по голам в НХЛ.
«Такие слова воспринимаются с уважением и благодарностью. Команда делает свое дело, и Саша его делает. Все вместе! Для этого она и есть – одна команда, где друг другу помогают. Это правильно.
Саша заслужил большое уважение партнеров своей длительной карьерой. Команда ему благодарна и помогает», – сказал Глеб Чистяков.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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