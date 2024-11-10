Жамнов о тайм-ауте после 5-го гола «Спартака» «Куньлуню»: «Появилась вальяжность в передачах – напомнили, как играть правильно. У нас всегда были проблемы с этой командой из-за недонастроя»
Алексей Жамнов объяснил тайм-аут после 5-го гола в ворота «Куньлуня» (5:1).
«Игра выдалась тяжелой. До того, как мы забили пятый гол, появилась вальяжность в передачах, отошли немного от той игры, которую мы просили в перерыве. Поэтому мы дали 30 секунд, чтобы напомнить, как играть правильно.
На это акцент и делали, что у нас всегда были проблемы с этой командой. Игры складывались тяжело, и проблемы в основном были из-за нашего недонастроя. Но сегодня ребята молодцы, единственное, появилась некоторая самоуверенность в начале третьего периода», – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости