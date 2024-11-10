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  • Жамнов о тайм-ауте после 5-го гола «Спартака» «Куньлуню»: «Появилась вальяжность в передачах – напомнили, как играть правильно. У нас всегда были проблемы с этой командой из-за недонастроя»
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Жамнов о тайм-ауте после 5-го гола «Спартака» «Куньлуню»: «Появилась вальяжность в передачах – напомнили, как играть правильно. У нас всегда были проблемы с этой командой из-за недонастроя»

Алексей Жамнов объяснил тайм-аут после 5-го гола в ворота «Куньлуня» (5:1).

«Игра выдалась тяжелой. До того, как мы забили пятый гол, появилась вальяжность в передачах, отошли немного от той игры, которую мы просили в перерыве. Поэтому мы дали 30 секунд, чтобы напомнить, как играть правильно.

На это акцент и делали, что у нас всегда были проблемы с этой командой. Игры складывались тяжело, и проблемы в основном были из-за нашего недонастроя. Но сегодня ребята молодцы, единственное, появилась некоторая самоуверенность в начале третьего периода», – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
logoСпартак
logoАлексей Жамнов
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
ТАСС
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