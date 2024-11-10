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«Спартак» выиграл 5 матчей подряд и идет 2-м на Западе. Следующая игра – с лидирующим «Локо»

«Спартак» продлил победную серию до пяти игр.

Сегодня команда Алексея Жамнова в Фонбет Чемпионате КХЛ нанесла поражение «Куньлуню» – 5:1. Ранее были обыграны «Витязь» (4:3 ОТ), «Сочи» (4:0 и 3:1) и ЦСКА (2:1).

Набрав 35 очков в 24 матчах, московский клуб идет на втором месте на Западе. 12 ноября он встретится с лидирующим «Локомотивом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoАлексей Жамнов
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
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