«Спартак» выиграл 5 матчей подряд и идет 2-м на Западе. Следующая игра – с лидирующим «Локо»
«Спартак» продлил победную серию до пяти игр.
Сегодня команда Алексея Жамнова в Фонбет Чемпионате КХЛ нанесла поражение «Куньлуню» – 5:1. Ранее были обыграны «Витязь» (4:3 ОТ), «Сочи» (4:0 и 3:1) и ЦСКА (2:1).
Набрав 35 очков в 24 матчах, московский клуб идет на втором месте на Западе. 12 ноября он встретится с лидирующим «Локомотивом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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