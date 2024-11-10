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«Северсталь» проиграла впервые за 8 матчей – минскому «Динамо»

Победная серия «Северстали» прервалась.

Команда Андрея Козырева в Фонбет Чемпионате КХЛ уступила минскому «Динамо» – 1:3.

До этого в последний раз клуб из Череповца проигрывал 11 октября, после чего одержал семь побед подряд.

12 ноября «Северсталь» выступит в гостях у «Витязя».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСеверсталь
logoАндрей Козырев
logoДинамо Минск
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