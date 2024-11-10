«Северсталь» проиграла впервые за 8 матчей – минскому «Динамо»

Победная серия «Северстали» прервалась.

Команда Андрея Козырева в Фонбет Чемпионате КХЛ уступила минскому «Динамо » – 1:3.

До этого в последний раз клуб из Череповца проигрывал 11 октября, после чего одержал семь побед подряд.

12 ноября «Северсталь » выступит в гостях у «Витязя».