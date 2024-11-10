«Северсталь» проиграла впервые за 8 матчей – минскому «Динамо»
Победная серия «Северстали» прервалась.
Команда Андрея Козырева в Фонбет Чемпионате КХЛ уступила минскому «Динамо» – 1:3.
До этого в последний раз клуб из Череповца проигрывал 11 октября, после чего одержал семь побед подряд.
12 ноября «Северсталь» выступит в гостях у «Витязя».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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