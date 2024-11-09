Кравец о 3:4 от «Северстали»: «По многим компонентам «Куньлунь» сыграл хорошо, даже наиграл на ничью. К сожалению, не забили четвертый гол»
«Мы готовили ребят к тому, что нужно выигрывать стыки, нужно двигаться также. К сожалению, не всегда это получалось, не хватало этой интенсивности, но все равно молодцы. Однако после забитых голов нужно правильно играть в обороне. К сожалению, этого мы опять не сделали, поэтому тут же получали следующий гол.
Да, действительно у «Северстали», может быть, было много возможностей, но у нас тоже были хорошие голевые шансы, выходы «один в ноль», но с трех таких выходов даже по воротам не бросили. По многим компонентам сыграли хорошо, думаю, что даже наиграли на ничью, к сожалению, не забили четвертый гол.
Ключевыми стали обидный четвертый пропущенный гол и наш розыгрыш большинства — нельзя в нем удаляться, мы ни одного не доиграли до конца», – сказал тренер «Куньлуня».
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