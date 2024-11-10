Федор Канарейкин: «Овечкин – наше все, у него неплохой график для начала сезона. «Вашингтон» набрал ход и выглядит серьезной силой»
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард «Вашингтона» набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».
«Овечкин – наше все! Уже и не знаешь, что сказать, честно говоря, но с удовольствием обсуждаю его успехи.
«Вашингтон» действительно набрал хороший ход, выглядит серьезной силой в НХЛ. Пришла группа новых игроков, хорошо вписались в коллектив. Все эти пертурбации пошли команде на пользу. Удалось найти хорошее сочетание с Овечкиным, который и сам обрел свою позицию.
Очень неплохой график у него для начала сезона. Могу только пожелать ему и команде дальнейшего прогресса.
Если в этом сезоне не побьет рекорд Гретцки, в следующем точно это сделает», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Строум ассистировал Овечкину во всех 10 его голах в сезоне. Рекорд у Бэкстрема – 11 передач подряд
🚨 Новый дубль Овечкина: поиздевался над «Сент-Луисом»! До Гретцки – всего 31 шайба
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий