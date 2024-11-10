Федор Канарейкин: «Овечкин – наше все, у него неплохой график для начала сезона. «Вашингтон» набрал ход и выглядит серьезной силой»

Федор Канарейкин оценил старт сезона от Александра Овечкина.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард «Вашингтона» набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».

«Овечкин – наше все! Уже и не знаешь, что сказать, честно говоря, но с удовольствием обсуждаю его успехи.

«Вашингтон » действительно набрал хороший ход, выглядит серьезной силой в НХЛ. Пришла группа новых игроков, хорошо вписались в коллектив. Все эти пертурбации пошли команде на пользу. Удалось найти хорошее сочетание с Овечкиным, который и сам обрел свою позицию.

Очень неплохой график у него для начала сезона. Могу только пожелать ему и команде дальнейшего прогресса.

Если в этом сезоне не побьет рекорд Гретцки, в следующем точно это сделает», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин .

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