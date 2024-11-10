  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Федор Канарейкин: «Овечкин – наше все, у него неплохой график для начала сезона. «Вашингтон» набрал ход и выглядит серьезной силой»
0

Федор Канарейкин: «Овечкин – наше все, у него неплохой график для начала сезона. «Вашингтон» набрал ход и выглядит серьезной силой»

Федор Канарейкин оценил старт сезона от Александра Овечкина.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний форвард «Вашингтона» набрал 18 (10+8) очков за 14 матчей при полезности «плюс 9».

«Овечкин – наше все! Уже и не знаешь, что сказать, честно говоря, но с удовольствием обсуждаю его успехи.

«Вашингтон» действительно набрал хороший ход, выглядит серьезной силой в НХЛ. Пришла группа новых игроков, хорошо вписались в коллектив. Все эти пертурбации пошли команде на пользу. Удалось найти хорошее сочетание с Овечкиным, который и сам обрел свою позицию.

Очень неплохой график у него для начала сезона. Могу только пожелать ему и команде дальнейшего прогресса.

Если в этом сезоне не побьет рекорд Гретцки, в следующем точно это сделает», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Строум ассистировал Овечкину во всех 10 его голах в сезоне. Рекорд у Бэкстрема – 11 передач подряд

🚨 Новый дубль Овечкина: поиздевался над «Сент-Луисом»! До Гретцки – всего 31 шайба

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВашингтон
logoФедор Канарейкин
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Строум об Овечкине: «Он заряжает энергией всю команду. Мы все работаем на рекорд и стремимся выигрывать матчи. «Вашингтон» сейчас успешно решает обе задачи»
14сегодня, 07:58
Овечкин забил 862-й и 863-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 31 шайба
259сегодня, 06:01Видео
Овечкин забил 131-й победный гол в регулярках НХЛ. До рекорда Ягра – 4
10сегодня, 03:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Агент Толчинского: «Смешно даже комментировать слухи об обмене. Мы в контакте со СКА, проблем не вижу. Много партнеров меняется, но это тренерские дела»
630 минут назад
КХЛ. «Спартак» играет с «Куньлунем», «Динамо» Минск – с «Северсталью», ЦСКА победил «Ладу»
741 минуту назадLive
Кубок Будущего (U20). Россия играет с Беларусью за победу в турнире, Россия U18 одолела Казахстан и заняла 3-е место
352 минуты назадLive
Кучеров – главный претендент на «Ришар Трофи» в этом сезоне по версии The Athletic. Драйзайтль – 2-й, Мэттьюс – 3-й, Панарин – 6-й
2057 минут назад
НХЛ. «Миннесота» сыграет с «Чикаго», «Коламбус» в гостях у «Анахайма», «Нью-Джерси» против «Сан-Хосе»
6сегодня, 12:37
«Авангард» и Рирден – на продвинутой стадии переговоров. Контракт с экс-тренером «Вашингтона» и «Питтсбурга» будет на 1,5 года (Михаил Зислис)
26сегодня, 11:47
Клубы смогут защитить 1 игрока на драфте КХЛ, он должен быть 8+ лет в системе клуба. Школы получат 5 млн рублей за выбор воспитанника в 1-м раунде (Алексей Шевченко)
51сегодня, 11:22
Куик провел сухой матч в 17-м сезоне подряд. Это 6-й показатель в истории НХЛ: «У меня были хорошие команды. Вратарь не делает шатауты в одиночку»
8сегодня, 10:47
Маккиннон побил рекорд «Колорадо» по очкам за первые 15 матчей сезона – 29 (7+22) баллов
10сегодня, 09:56
Строум ассистировал Овечкину во всех 10 его голах в сезоне. Рекорд у Бэкстрема – 11 передач подряд
17сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Воробьев о 4:1 с «Ладой»: «Добротная игра, была солидность. Забили 4 гола с пятака – там больно, но именно оттуда забиваются шайбы»
17 минут назад
Составы на Турнир четырех наций объявят 4 декабря. Канада, США, Швеция и Финляндия должны подать заявку до 2 декабря (Эллиотт Фридман)
1сегодня, 13:39
Защитник «Рейнджерс» Харпур грубо атаковал вратаря соперника в АХЛ, проехав без шайбы через всю зону. Лига дисквалифицировала игрока на 4 матча
1сегодня, 13:18Видео
Сычев о Кузнецове: «Его приезд в КХЛ полезен для развития хоккея в стране. СКА – один из фаворитов Кубка Гагарина, у них сильный состав»
6сегодня, 13:00
ЦСКА обыграл «Ладу». У армейцев 4 победы в 5 последних матчах
2сегодня, 12:19
Томпсон из «Вашингтона» выиграл 7 матчей подряд после прихода в клуб. Голкипер побил рекорд франшизы, обойдя Вокоуна
4сегодня, 12:06
Вячеслав Козлов о Рябкине: «Молодые считают, что будут в составе всегда, а это работа – ты должен грызть и забирать место. В НХЛ каждая тренировка и игра под давлением»
2сегодня, 11:34
Агент Алексея Заварухина об «Амуре»: «Ничего не закончилось, идут переговоры. Вопросов много – по контракту, по помощникам»
2сегодня, 10:58
Фолк об 1:8 с «Вашингтоном»: «Неприемлемо. Мы в «Сент-Луисе» должны уважать игру и друг друга. Нельзя играть в летний хоккей и думать, что все в норме»
3сегодня, 10:30
Вайсфельд об Овечкине: «Здорово не то, что он много забил, а что играет очень хорошо. Смотрим и наслаждаемся»
3сегодня, 10:13