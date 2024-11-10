Георгиев одержал 2-ю победу в сезоне, отразив 27 из 31 броска «Каролины». У него 85,1% сэйвов и КН 4,04 в 8 играх
Александр Георгиев одержал 2-ю победу в сезоне НХЛ.
Вратарь «Колорадо» отразил 27 бросков из 31 в матче с «Каролиной» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 28-летнего россиянина стало 2 победы в 8 играх в сезоне при 85,1% сэйвов и коэффициенте надежности 4,04.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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