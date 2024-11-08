Георгиев стал 2-й звездой матча с «Виннипегом» (0:1). Вратарь «Колорадо» отразил 27 бросков из 28
Александр Георгиев из «Колорадо» стал второй звездой матча в НХЛ.
28-летний голкипер принял участие в игре регулярного чемпионата с «Виннипегом» (0:1) и отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.
Первой звездой стал вратарь «Джетс» Коннор Хеллибак.
В 7 матчах в текущем сезоне у Георгиева 1 победа при 84,8% сэйвов и коэффициенте надежности 4,05.
У Ландескуга откат в лечении травмы колена. В «Колорадо» надеются на его возвращение в команду по ходу сезона
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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