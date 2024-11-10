Дмитрий Воронков забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Коламбуса » открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (2:5).

Это первое набранное очко россиянина в 4 играх в текущем сезоне. Он пропустил старт регулярки из-за травмы.

Сегодня Воронков (12:24, 1:52 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ.