Воронков забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом»
Дмитрий Воронков забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Коламбуса» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (2:5).
Это первое набранное очко россиянина в 4 играх в текущем сезоне. Он пропустил старт регулярки из-за травмы.
Сегодня Воронков (12:24, 1:52 – в большинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости