Овечкин – 1-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 2-й дубль в сезоне, 5 бросков, 2 хита и «+1» за 14:41

Александр Овечкин стал 1-й звездой матча с «Сент-Луисом».

Капитан «Вашингтона » сделал 2-й дубль в сезоне в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (8:1).

На счету 39-летнего россиянина стало 18 (10+8) очков в 14 играх при полезности «+9».

Сегодня Овечкин (14:41, 1:24 – в большинстве, «+1») отметился 5 бросками в створ (еще 1 – мимо) и 2 силовыми приемами, а также допустил 1 потерю.

Овечкин забил 862-й и 863-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки – 31 шайба