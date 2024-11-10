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  • Бобровский – 3-я звезда матча с «Флайерс»: 34 сэйва из 37, 4 отбитых броска из 5 в серии буллитов, 5-я победа подряд
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Бобровский – 3-я звезда матча с «Флайерс»: 34 сэйва из 37, 4 отбитых броска из 5 в серии буллитов, 5-я победа подряд

Сергей Бобровский признан третьей звездой матча с «Филадельфией» (4:3 Б).

Вратарь «Флориды» отразил 34 броска из 37 в игровое время, в серии послематчевых буллитов россиянин отбил 4 броска из 5.

Бобровский одержал 5-ю победу подряд и 8-ю – в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 11 игр.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoФлорида
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
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