Бобровский – 3-я звезда матча с «Флайерс»: 34 сэйва из 37, 4 отбитых броска из 5 в серии буллитов, 5-я победа подряд

Сергей Бобровский признан третьей звездой матча с «Филадельфией» (4:3 Б).

Вратарь «Флориды» отразил 34 броска из 37 в игровое время, в серии послематчевых буллитов россиянин отбил 4 броска из 5.

Бобровский одержал 5-ю победу подряд и 8-ю – в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 11 игр.