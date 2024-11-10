Бобровский – 3-я звезда матча с «Флайерс»: 34 сэйва из 37, 4 отбитых броска из 5 в серии буллитов, 5-я победа подряд
Сергей Бобровский признан третьей звездой матча с «Филадельфией» (4:3 Б).
Вратарь «Флориды» отразил 34 броска из 37 в игровое время, в серии послематчевых буллитов россиянин отбил 4 броска из 5.
Бобровский одержал 5-ю победу подряд и 8-ю – в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 11 игр.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости