«У Бобровского выдающаяся карьера, он заслуживает включения в Зал хоккейной славы. Его трудовая этика и преданность делу – потрясающие». Брызгалов о вратаре «Флориды»

Илья Брызгалов высказался о карьере Сергея Бобровского.

«Я больше не смотрю матчи регулярного чемпионата, но я смотрел финалы Кубка Стэнли. Я рад, что Бобровский наконец-то выиграл Кубок Стэнли. Он проделал отличную работу! У него невероятная карьера. Я написал ему в прошлом году, когда они проиграли «Вегасу». Я также поздравил его после победы в этом году.

У нас есть и другие замечательные ребята, такие как Андрей Василевский , обладатель двух Кубков Стэнли и четырехкратный финалист. Есть также Игорь Шестеркин .

У Бобровского выдающаяся карьера, и он заслуживает того, чтобы быть включенным в Зал хоккейной славы. Я знаю Сергея лично, его трудовую этику, его преданность делу. Они потрясающие», – сказал бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов.