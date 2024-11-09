«У Бобровского выдающаяся карьера, он заслуживает включения в Зал хоккейной славы. Его трудовая этика и преданность делу – потрясающие». Брызгалов о вратаре «Флориды»
Илья Брызгалов высказался о карьере Сергея Бобровского.
«Я больше не смотрю матчи регулярного чемпионата, но я смотрел финалы Кубка Стэнли. Я рад, что Бобровский наконец-то выиграл Кубок Стэнли. Он проделал отличную работу! У него невероятная карьера. Я написал ему в прошлом году, когда они проиграли «Вегасу». Я также поздравил его после победы в этом году.
У нас есть и другие замечательные ребята, такие как Андрей Василевский, обладатель двух Кубков Стэнли и четырехкратный финалист. Есть также Игорь Шестеркин.
У Бобровского выдающаяся карьера, и он заслуживает того, чтобы быть включенным в Зал хоккейной славы. Я знаю Сергея лично, его трудовую этику, его преданность делу. Они потрясающие», – сказал бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RG.org
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости