Бобровский делит с Фюром 12-е место в истории НХЛ по числу побед (403). Он отразил 16 из 18 бросков «Нэшвилла»

Сергей Бобровский делит с Грантом Фюром 12-е место в истории НХЛ по числу побед.

Вратарь «Флориды» отразил 16 из 18 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (6:2).

В текущем сезоне у 36-летнего россиянина стало 7 побед в 10 играх при 89,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,97.

За карьеру в рамках регулярок – 403 победы в 710 играх. Он делит 12-е место в истории лиги с Грантом Фюром (403 победы в 868 играх).

Выше идут Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 562 в 1027), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971), Жак Плант (437 в 837), Тони Эспозито (423 в 886) и Гленн Холл (407 в 906).