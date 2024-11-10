Десятков об 1:3 от «Сочи»: «Игру предопределили спецбригады. Все то, что «Витязь» создавал, вратарь соперника почистил»
Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Сочи».
Подмосковный клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:3.
«Я коротко. Игру сегодня предопределили спецбригады. Игра спецбригад соперника в большинстве и игра вратаря. Все то, что мы создавали, вратарь соперника почистил. Этого нам не хватило», – сказал Десятков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Витязя»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости