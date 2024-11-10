Десятков об 1:3 от «Сочи»: «Игру предопределили спецбригады. Все то, что «Витязь» создавал, вратарь соперника почистил»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение от «Сочи».

Подмосковный клуб проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:3.

«Я коротко. Игру сегодня предопределили спецбригады. Игра спецбригад соперника в большинстве и игра вратаря. Все то, что мы создавали, вратарь соперника почистил. Этого нам не хватило», – сказал Десятков.