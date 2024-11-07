Десятков о 3:4 от «Динамо»: «Витязь» провалил первый период, что и предопределило результат. Соперник больше хотел выиграть» 

Павел Десятков оценил поражение от московского «Динамо» (3:4).

– Плохо начали игру. Первый период провалили, что и предопределило результат. Говорить о том, что нам не хватает эмоций или что шестая игра на выезде – это все разговоры в пользу бедных. Это не оправдание. Если мы профессионалы, то мы должны выходить и отвечать.

Потом в целом начали играть лучше. Но третий гол, который мы пропустили на отложенном штрафе, повлиял на исход. То, что мы героическими усилиями пытались переломить игру – за это я поблагодарил ребят, но этого недостаточно. Соперник сегодня, в целом, больше хотел выиграть.

– Вы заменили Максима Дорожко после трёх шайб. Это был способ взбодрить команду?

– Естественно. Мы предпринимали какие-то усилия, какие-то шаги, чтобы изменить ход игры. У нас два вратаря, которым мы доверяем. И это была именно попытка достучаться до ребят. В принципе на моменте она сработала.

Немножко не хватило нам, может быть, времени. Может быть, бросковой активности не хватило – нужно было больше бросать. У нас, к сожалению, вообще проблема в этом, – сказал тренер «Витязя ».