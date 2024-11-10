Зубов о 3:1: «Рады, что наконец-то удалось преодолеть сопротивление «Витязя». Спецбригада подходяще сыграла, Серега Иванов подтащил»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги игры с «Витязем».

Сочинцы выиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

«Рады, что нам наконец-то удалось преодолеть сопротивление команды «Витязь ». Спецбригада подходяще сыграла. Серега Иванов подтащил в нужный момент», – сказал Зубов .