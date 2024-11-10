Зубов о 3:1: «Рады, что наконец-то удалось преодолеть сопротивление «Витязя». Спецбригада подходяще сыграла, Серега Иванов подтащил»
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги игры с «Витязем».
Сочинцы выиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
«Рады, что нам наконец-то удалось преодолеть сопротивление команды «Витязь». Спецбригада подходяще сыграла. Серега Иванов подтащил в нужный момент», – сказал Зубов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Сочи»
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