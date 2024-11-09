Сушинский о «Локомотиве»: «Не могу назвать его игру интересной. Мне такой хоккей не нравится»

Максим Сушинский заявил, что ему не нравится игра «Локомотива».

Команда Игоря Никитина лидирует в турнирной таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 46 очков после 26 матчей.

– «Локомотив» играет успешно, но я не могу назвать его игру интересной. Может, болельщикам он нравится из-за побед, но мне такой хоккей не нравится.

– Никитин продлил контракт с командой на два года. О чем это говорит?

– О том, что болельщиков и руководство он устраивает. У команды есть стержень, прошлый сезон тоже показал, что «Локомотив » способен на многое, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.