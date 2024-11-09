ЦСКА поздравил Тимченко с днем рождения: «Благодарим за все, что вы делаете ради процветания российского хоккея. Желаем, чтобы вы и дальше добивались побед в этом важном деле»
ЦСКА поздравил Геннадия Тимченко с днем рождения.
Председателю совета директоров КХЛ исполнилось 72 года.
«Уважаемый Геннадий Николаевич!
Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет вас с днем рождения! Благодарим за все, что вы делаете ради процветания российского хоккея. Желаем, чтобы вы и дальше добивались важных побед в этом важном деле.
Здоровья вам и вашим близким!» – говорится в заявлении московского клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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