ЦСКА поздравил Тимченко с днем рождения: «Благодарим за все, что вы  делаете ради процветания российского хоккея. Желаем, чтобы вы и дальше добивались побед в этом важном деле»

ЦСКА поздравил Геннадия Тимченко с днем рождения.

Председателю совета директоров КХЛ исполнилось 72 года.

«Уважаемый Геннадий Николаевич!

Хоккейный клуб ЦСКА поздравляет вас с днем рождения! Благодарим за все, что вы делаете ради процветания российского хоккея. Желаем, чтобы вы и дальше добивались важных побед в этом важном деле.

Здоровья вам и вашим близким!» – говорится в заявлении московского клуба.