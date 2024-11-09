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  • Агент Ботев о лимите на легионеров: «Я против него. Мы хотим либо развивать российских игроков, либо развивать лигу так, чтобы она приносила прибыль клубам»
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Агент Ботев о лимите на легионеров: «Я против него. Мы хотим либо развивать российских игроков, либо развивать лигу так, чтобы она приносила прибыль клубам»

Агент Иван Ботев поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.

– В прошлом сезоне в КХЛ был лимит в три легионера, сейчас же каждый клуб может иметь не больше пяти иностранных хоккеистов. Многие российские агенты не очень положительно отзывались об этом. Ваше отношение к увеличению лимита?

– Я вообще против лимита. В лиге 23 клуба, и не на все команды хватает игроков уровня КХЛ. Мы хотим либо развивать российских игроков, либо развивать лигу так, чтобы она приносила прибыль клубам. Лучше отказаться от лимита на легионеров или увеличить его, если мы хотим, чтобы лига становилась сильнее.

При этом из-за лимита клубам приходится переплачивать за российских игроков, а это, как вы прекрасно понимаете, дестабилизирует рынок. То есть легионер хочет приехать играть в Россию за адекватные деньги, но из-за лимита клуб не может его подписать и отказывается от него. После этот же клуб находит российского игрока такого же уровня и ему приходится увеличивать его зарплату в разы, так как спрос на него как лимитчика очень высок, – сказал Ботев. 

Агент Ботев о СКА: «Там очень большая ротация. Чуть ли не в каждом матче новый вратарь. Он может пропустить одну шайбу, а в голове сразу: «Меня поменяют?»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
лимит на легионеров
logoМатч ТВ
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