Агент Ботев о СКА: «Там очень большая ротация. Чуть ли не в каждом матче новый вратарь. Он может пропустить одну шайбу, а в голове сразу: «Меня поменяют?»
– Перед началом каждого сезона на бумаге состав петербургского СКА чуть ли не сильнейший в лиге, но по итогу результата нет. Как вы думаете, в чем причина?
– У них и сейчас один из сильнейших составов в лиге. Понимаете, в СКА очень большая ротация: каждый раз видим протокол, где один сыграл четыре минуты, другой – пять и так далее. От семи до десяти человек играют постоянно, остальные же попадают в ротацию.
Плюс чуть ли не в каждом матче у них новый вратарь. Он может пропустить одну шайбу, а в голове у него сразу мысли: «Поменяют меня сейчас или нет?» Сегодня ты играешь, а завтра смотришь матч с трибуны – это тоже влияет на хоккеистов.
Нынешний календарь я тоже не понимаю. Тот же «Салават» сыграет одну игру, после три дня отдыхает. Сыграет следующую – пять дней отдыха. Хоккеисты же из‑за этого теряют игровой ритм. Есть команды, которые после пары игр отдыхают неделю, – сказал агент Иван Ботев.
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