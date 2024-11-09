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Агент Ботев о СКА: «Там очень большая ротация. Чуть ли не в каждом матче новый вратарь. Он может пропустить одну шайбу, а в голове сразу: «Меня поменяют?»

Агент Иван Ботев высказался о ротации состава в СКА.

– Перед началом каждого сезона на бумаге состав петербургского СКА чуть ли не сильнейший в лиге, но по итогу результата нет. Как вы думаете, в чем причина?

– У них и сейчас один из сильнейших составов в лиге. Понимаете, в СКА очень большая ротация: каждый раз видим протокол, где один сыграл четыре минуты, другой – пять и так далее. От семи до десяти человек играют постоянно, остальные же попадают в ротацию.

Плюс чуть ли не в каждом матче у них новый вратарь. Он может пропустить одну шайбу, а в голове у него сразу мысли: «Поменяют меня сейчас или нет?» Сегодня ты играешь, а завтра смотришь матч с трибуны – это тоже влияет на хоккеистов.

Нынешний календарь я тоже не понимаю. Тот же «Салават» сыграет одну игру, после три дня отдыхает. Сыграет следующую – пять дней отдыха. Хоккеисты же из‑за этого теряют игровой ритм. Есть команды, которые после пары игр отдыхают неделю, – сказал агент Иван Ботев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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