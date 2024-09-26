Дацюк занял 15-е место в топ-25 игроков НХЛ за последние 25 лет по версии The Score, Хедман – 13-й, Бержерон – 14-й
Павел Дацюк вошел в топ-25 лучших игроков НХЛ за 25 лет.
The Score составил рейтинг лучших хоккеистов НХЛ за последние 25 лет. Отмечается, что статистика и награды, полученные до сезона-1999/00 не учитывались.
Сегодня был опубликован список игроков, занявших 11-15 места.
11. Джером Игинла
12. Мартен Сен-Луи
13. Виктор Хедман
14. Патрис Бержерон
15. Павел Дацюк
Кучеров занял 16-е место в топ-25 игроков НХЛ за последние 25 лет по версии The Score, Василевский – 20-й, Стэмкос – 17-й, Лундквист – 18-й
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости