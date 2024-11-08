Дэн Мильштейн: «Дацюк – символ поколения. Его путь – пример того, как можно прославить свою страну через тяжелый труд и упорство»

Дэн Мильштейн высказался о включении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

«Павел Дацюк – это не просто выдающийся хоккеист, а символ целого поколения. Его путь – это пример того, как можно прославить свою страну через тяжелый труд и упорство.

Я горжусь Павлом и его достижениями, которые навсегда останутся в истории хоккея и в сердцах болельщиков», – сказал агент Дэн Мильштейн , представляющий интересы Дацюка.