Дэн Мильштейн: «Дацюк – символ поколения. Его путь – пример того, как можно прославить свою страну через тяжелый труд и упорство»
Дэн Мильштейн высказался о включении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.
«Павел Дацюк – это не просто выдающийся хоккеист, а символ целого поколения. Его путь – это пример того, как можно прославить свою страну через тяжелый труд и упорство.
Я горжусь Павлом и его достижениями, которые навсегда останутся в истории хоккея и в сердцах болельщиков», – сказал агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Дацюка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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