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  • Канарейкин об «Авангарде»: «Смена декораций не приносит пользу. Генменеджер становится тренером, тренер вратарей – главным, все бурлит. Мне жаль болельщиков»
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Канарейкин об «Авангарде»: «Смена декораций не приносит пользу. Генменеджер становится тренером, тренер вратарей – главным, все бурлит. Мне жаль болельщиков»

Федор Канарейкин высказался о ситуации в «Авангарде».

Клуб занимает 10-е место в таблице Востока.

«Мы понимаем, что «Авангард» предложил очень большие контракты своим лидерам. Команда очень зависит от игроков первого звена.

Вопросы вызывает смена тренерского состава. Уже можно делать какие-то выводы. Команда никак не может вылезти из ситуации, в которую попала.

Смена декораций не приносит пользу. Генеральный менеджер становится тренером, тренер вратарей становится главным. Видно, что в «Авангарде» все бурлит. Но пока не видно, что может толкнуть команду. Сейчас мне просто жаль омских болельщиков», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoАвангард
logoФедор Канарейкин
logoСергей Звягин
logoКХЛ
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