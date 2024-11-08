Канарейкин об «Авангарде»: «Смена декораций не приносит пользу. Генменеджер становится тренером, тренер вратарей – главным, все бурлит. Мне жаль болельщиков»

Федор Канарейкин высказался о ситуации в «Авангарде».

Клуб занимает 10-е место в таблице Востока.

«Мы понимаем, что «Авангард » предложил очень большие контракты своим лидерам. Команда очень зависит от игроков первого звена.

Вопросы вызывает смена тренерского состава. Уже можно делать какие-то выводы. Команда никак не может вылезти из ситуации, в которую попала.

Смена декораций не приносит пользу. Генеральный менеджер становится тренером, тренер вратарей становится главным. Видно, что в «Авангарде» все бурлит. Но пока не видно, что может толкнуть команду. Сейчас мне просто жаль омских болельщиков», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин .