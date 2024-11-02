Цыплаков – 4-й новичок «Айлендерс» за 20 лет с 7+ очками в первых 11 играх в сезоне. Другие трое – Таварес, Ли и Хо-Сэнг

Максим Цыплаков – 4-й новичок «Айлендерс» за 20 лет с 7+ очками в первых 11 играх.

Форвард клуба с Лонг-Айленда забил и сделал результативную передачу в игре с «Баффало» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 26-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 11 играх в дебютном сезоне НХЛ.

За последние 20 лет старт с 7 или более очками на таком отрезке удавался только трем новичкам «Айлендерс ».

Это Андерс Ли (10 очков в 11 играх, 2013/14), Джон Таварес (8 в 11, 2009/10) и Джош Хо-Сэнг (7 в 11, 2016/17 и 2017/18 – считался новичком и во втором сезоне, так как в первом не набрал матчей).