Ничушкин вернется в состав «Колорадо» в матче с «Вашингтоном» 16 ноября

Валерий Ничушкин сыграет за «Колорадо» против «Вашингтона».

Об этом сообщил тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.

Сегодня Ничушкин был допущен к занятиям с «Колорадо». Он уже принял участие в тренировке клуба.

«Колорадо» сыграет против «Вашингтона» 16 ноября (начало матча – в 05:00 по московскому времени).

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

В регулярном чемпионате-2023/24 Валерий Ничушкин набрал 53 (28+25) очка в 54 матчах. В 8 играх плей-офф он отметился 10 (9+1) баллами.