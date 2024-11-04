Ничушкин вернется в состав «Колорадо» в матче с «Вашингтоном» 16 ноября
Валерий Ничушкин сыграет за «Колорадо» против «Вашингтона».
Об этом сообщил тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.
Сегодня Ничушкин был допущен к занятиям с «Колорадо». Он уже принял участие в тренировке клуба.
«Колорадо» сыграет против «Вашингтона» 16 ноября (начало матча – в 05:00 по московскому времени).
В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
В регулярном чемпионате-2023/24 Валерий Ничушкин набрал 53 (28+25) очка в 54 матчах. В 8 играх плей-офф он отметился 10 (9+1) баллами.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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