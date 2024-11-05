Коваленко о Ничушкине: «Люди из армии возвращаются и играют в хоккей. Валера выйдет доказывать, что он профессионал. Команда и тренер в него верят»
Ранее сообщалось, что российский форвард вернется в состав «Эвеланш» и сыграет против «Вашингтона» 16 ноября.
– Сможет ли он вернуться в прежнюю форму?
– Слушай, ну, люди и из армии возвращаются и играют в хоккей, правильно? А здесь что? Ну, получил дисквалификацию, но он же не бросал тренироваться, ну, игровой практики не было.
Может быть, в первой игре будет немного тяжеловато в игровом плане, игровом тонусе. Но, во-первых, Валера уже давно профессиональный хоккеист, я уверен, что этот путь он пройдет слишком быстро, и, во-вторых, не забывайте, он является важной частью команды, важный, скажем так, кусочек, которого им не хватает сейчас в играх.
– Многие говорят, что Ничушкин может пойти по пути Кузнецова, а не вернуться в прежнюю форму.
– Слушай, я всегда уверен в пацанах, они всегда должны что-то доказывать. И он выйдет доказывать, что он, действительно, профессионал, что, как говорится, у всех бывают ошибки, у всех бывают промахи.
Самое главное в том, что в него верит команда, раздевалка, в которой он будет готовиться, тренер, а это, поверьте, намного больше, чем эксперты, болельщики, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.
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