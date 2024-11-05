Плющев о задолженности «Лады» по зарплатам: «Это давит на игроков. У большинства есть семьи, у кого-то жены могут не всегда адекватно себя вести»

Владимир Плющев высказался о задолженности «Лады» перед игроками.

Ранее сообщалось , что правительство Самарской области может начать сокращать расходы на команду.

«Я не финансовый директор КХЛ и не финансовый директор «Лады». Сложно комментировать вещи, в которых ты не компетентен. Что касается влияния на хоккеистов, то, конечно, такие вещи давят на них.

У большинства есть семьи, у кого-то могут и жены себя не всегда адекватно вести в таких случаях. Надо быть внутри этого коллектива. Наверняка руководители клуба разговаривают с губернатором, объясняют проблемы.

Это не первый случай в лиге и думаю, что не последний. Всегда находились какие-то выходы, поэтому есть уверенность, что и сейчас найдутся», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Лада» выплатила зарплату игрокам за сентябрь, есть задержка аванса за октябрь. В клубе планируют погасить задолженность в ближайшее время