Ротенберг о том, как СКА нужно забивать: «Мусорные с рисом и мясом, как говорится в хоккейной технологии. За счет креатива можно пробить панцирь»

Роман Ротенберг рассказал о том, как СКА нужно забивать голы.

СКА уступил «Сочи» (2:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вы отметили молодость команды и то, что не хватило Евгения Кузнецова. В решающих моментах, как, например, в начале третьего периода, когда была возможность переломить, насколько такой игрок важен для команды?

– Команда молодая, но мы уже вместе работаем не первый год со многими ребятами. И с Иваном (Демидовым – Спортс) давно в системе СКА , и Захар (Бардаковым – Спортс) не первый сезон со мной работает.

Мы улучшаем многие детали на каждой тренировке. Да, нам не хватило Кузнецова – он важная часть нашей команды, и он умеет играть креативно.

Именно креатив важен против таких команд, которые такой панцирь. За счет креатива можно пробить такой панцирь, за счет бросков, за счет работы на пятаке.

Как говорится в хоккейной технологии – забивать мусорные с рисом и с мясом. Идти на отскоки, на добивание. Конечно, не хватает таких игроков. Абсолютно точно. Но бывают разные ситуации.

В этих ситуациях нам нужно, чтобы Иван Демидов выходил на роль лидера, чтобы Захар Бардахов выходил на роль лидера. Ведь и в плей-офф могут быть такие ситуации, как у нас было в прошлом сезоне – когда у нас нет тех ребят, которые выходят на ключевых отрезках игры.

Тогда молодые ребята выходят и забивают важнейшие голы.

Иван и Захар уже показывают высочайший уровень, они забросили много решающих шайб, посмотреть на статистику. Ивана поставили на первое место в рейтинге КХЛ.

Это значит, что нужно играть еще лучше, находясь на первом месте в рейтинге КХЛ . Нужно играть еще лучше в каждой смене. Я не знаю, как этот рейтинг формируется, честно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .