Сушинский о СКА: «Многие ребята пропадают на скамейке. Если у Кузнецова будет 23-25 минут на площадке, он будет забивать, отдавать и вести за собой»

Максим Сушинский высказался о большом количестве хоккеистов в СКА.

Армейцы потерпели четыре поражения подряд в регулярном чемпионате и занимают третье место в Западной конференции.

«Все же смотрят только на пасы и игру в атаке. На игру в обороне того же Зайцева все мало обращают внимания.

Если у Кузнецова будет 23 или 25 минут на площадке, то мы увидим другого Кузнецова, который будет забивать, отдавать и вести за собой.

Большая обойма игроков не всегда идет в плюс СКА ? Конечно, когда у тренера есть такой выбор игроков, не все могут постоянно выходить в стартовом составе. Мы помним, что с тем же Кадейкиным было в СКА, и что сейчас происходит с ним в «Тракторе».

Не всегда такая длинная семейка идет в плюс. Многие ребята на этой скамейке просто пропадают», – сказал бывший игрок СКА Максим Сушинский .

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