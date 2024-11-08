Панарин – 11-й россиянин с 800 очками в НХЛ. До Козлова – 53 балла, до Ковальчука – 76
Артемий Панарин стал 11-м россиянином с 800 очками в НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:6).
В регулярных чемпионатах форвард набрал 800 (274+526) баллов в 684 играх.
Артемий Панарин стал одинадцатым российским хоккеистом в истории НХЛ, который добился такого результата.
Статистика россиян в НХЛ:
1. Александр Овечкин – 1566 очков (1438 матчей)
2. Евгений Малкин – 1312 (1160)
3. Сергей Федоров – 1179 (1248)
4. Александр Могильный – 1032 (990)
5. Алексей Ковалев – 1029 (1316)
6. Павел Дацюк – 918 (953)
7. Никита Кучеров – 896 (739)
8. Илья Ковальчук – 876 (926)
9. Вячеслав Козлов – 853 (1182)
10. Сергей Гончар – 811 (1301)
11. Артемий Панарин – 800 (684).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Quant Hockey
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