Гретцки о погоне Овечкина за рекордом: «Это доставляет удовольствие и другим игрокам «Вашингтона». Я помню своих товарищей по команде, им это нравилось, они наслаждались этим»

Уэйн Гретцки высказался о влиянии погони Овечкина за рекордом на «Вашингтон».

Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). В 12 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.

«Вашингтон » одержал девять побед в первых 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ и находится на третьем месте в Восточной конференции.

Гретцки предположил, что успешная игра команды отчасти может быть связана с тем, что Овечкин гонится за его рекордом.

«Послушайте, когда вы делаете что-то подобное, это доставляет удовольствие и другим игрокам. Об этом, возможно, мало говорят, все, очевидно, сосредоточены на Алексе.

Я помню своих товарищей по команде, им это нравилось. Они наслаждались этим, они прониклись всем этим. И я уверен, что все эти молодые ребята разделяют это с Алексом. И, конечно, фанаты, организация, владелец и все остальные тоже. Это захватывающее время», – сказал Уэйн Гретцки в эфире TNT.